Синоптик рассказал о наступлении аномальной жары. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что аномально жаркая погода с температурой до 32 градусов придет в Центральный федеральный округ в субботу, 19 июня, и продержится до вторника.

"Очень близко к этому (температура в ЦФО будет близка к самым жарким значениям лета - ред.). Ситуация такова, что в субботу температура будет в центре Европейской России около 30 градусов, а с воскресенья уже за 30 градусов. Средняя температура будет 27-32, такие температуры сохранятся в понедельник и во вторник.", - отметил он в интервью РИА Новости.

По словам синоптика, температура будет на шесть-семь градусов выше нормы не менее пяти дней.

"До середины следующей недели резкого похолодания не прогнозируется. Потом будет понижение температуры до 27 градусов", - добавил он.

Специалисты Гидрометцентра уже фиксировали в Центральной России превышение средних температур на пять-семь градусов.