Трамп: мы ничего не получили от саммита с Россией

Экс-президент отметил, что от саммита выиграла только Москва. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что Вашингтон ничего не получил от саммита Россия-США, прошедший 16 июня в Женеве. Он отметил, что в этой ситуации выиграла только Москва. С таким утверждением экс-глава Белого дома выступил в среду в эфире телеканала Fox News.

"Думаю, в целом мы ничего не получили. Мы предоставили высокую трибуну России. И ничего не получили". "Думаю, для России это был хороший день, я не понимаю, что мы в результате этого получили", - сказал Дональд Трамп.

Также бывший американский лидер отметил, что нынешняя администрация никак не препятствовала строительству "Северного потока - 2".

Напомним, что 16 июня в Женеве прошла встреча президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Она продолжалась 4,5 часа. Лидеры обсудили вопросы двухсторонних отношений, стратегической стабильности, пути налаживания отношений и вскользь поговорили про коронавирус.