В ПФР рассказали о зачислении трудового стажа после срочной службы в армии. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Пенсионном фонде России разъяснили, что срочная служба в армии будет засчитана в трудовой стаж. За каждый год начисляется 1,8 пенсионного коэффициента.

Пенсионные коэффициенты начисляются человеку за время официального трудоустройства, их число зависит от суммы страховых взносов и стажа, пояснили агентству РИА Новости.

Специалисты отметили, что при расчете пенсии можно учесть службу в армии до 2002 года, но это не всегда дает наибольший размер выплат.

Индивидуальным пенсионным коэффициентом называется показатель, от которого зависит размер пенсионной выплаты в дальнейшем. Он начисляется за каждый год работы или иной деятельности. Когда приходит время назначать пенсию, то все все начисленные коэффициенты складывают. Общая сумма складывается из фиксированной части и стоимости всех накопленных пенсионных коэффициентов. Стоимость одного коэффициента пересматривается каждый год.