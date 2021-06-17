Дмитрий Песков поддержал рекомендацию пускать на занятия в вузы только привитых студентов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков поддержал рекомендацию пускать на занятия в вузах только привитых от коронавируса студентов.

- Я целиком и полностью поддерживаю, вы знаете, что сохраняется в целом принцип необязательности вакцинирования, но мы с вами слабо идем и мы плохо вакцинируемся, и не потому что что-то для этого не создано, условий, условия все созданы, более чем, у нас есть вакцины прекрасные, у нас есть инфраструктура вакцинирования, с учетом обширной географии, но мы этого не делаем в нужной мере. Поэтому такие чрезвычайные меры, я считаю, абсолютно нужными и оправданными, — сказал Песков в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Ранее Совет ректоров вузов Москвы и Московской области предложил пускать на занятие в столичных вузах только привитых от коронавируса студентов.Совет подчеркнул, что вузы достаточно отработали технологии работы в удаленном формате и могут поддерживать высокий уровень качества обучения. Также предложено привлекать медицинских экспертов, которые будут объяснять студентам и работникам вузов необходимость вакцинации.