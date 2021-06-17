Песков: РФ и США должны скорее начать переговоры о стратегической безопасности Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Россия и Соединенные Штаты понимают, что должны как можно скорее сесть за стол переговоры по стратегической безопасности, заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Как сообщил Песков в эфире радиостанции «Эхо Москвы», на саммите в Женеве Владимир Путин и Джо Байден не собирались договариваться о сокращении вооружений. Он подчеркнул, что этот процесс требует вовлечения огромного числа экспертов из разных ведомств.

Напомним, на саммите в Женеве Президенты России и США приняли совместное заявление о стратегической стабильности. В частности, в нем говорится, что стороны подтверждают приверженность принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей. Также лидеры двух стран отметили, что Россия и США способны «добиться прогресса в реализации совместных целей по обеспечению предсказуемости в стратегической сфере, снижению рисков вооруженных конфликтов и угрозы ядерной войны».