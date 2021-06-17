Госдума приняла закон, обязывающий IT-гиганты открывать филиалы в России Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Государственная дума в третьем чтении приняла закон, по которому иностранные IT-компании будут обязаны создавать филиалы в России.

Закон распространяется на корпорации, чьи информационные ресурсы имеют суточную аудиторию более 500 тысяч пользователей. Такие компании должны будут открывать в России представительства, регистрировать личный кабинет на сайте Роскомнадзора, а также размещать на своих ресурсах электронную форму для обратной связи с российскими гражданами или организациями, говорится на сайте Госдумы.

Как отмечается в пояснительной записке, по действующему законодательству IT-гиганты не имеют прямой обязанности создавать филиалы на территории РФ, а значит формально они могут оставаться вне российский юрисдискции.

Кроме обязательства о создании представительств закон предусматривает «меры понуждения», такие как маркировка сайтов в поисковых системах о неисполнении законодательства, исключение из поисковой выдачи, запрет на рекламу сайтов-нарушителей в России.

Также компании рискуют попасть в перечень лиц, в пользу которых нельзя совершать денежные переводы и платежи, а также быть полностью заблокироваными.

Напомним, законопроект был внесен в Госдуму в мае 2021 года. Требования закона распространят также на провайдеров хостингов, операторов рекламных систем и организаторов распространения информации в Сети.