Глава центра "Вектор": среди экспертов нет сомнений в природном происхождении COVID-19

Глава центра "Вектор" заявил, что среди экспертов нет сомнений в природном происхождении COVID-19 Фото: Иван МАКЕЕВ

Генеральный директор Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора Ринат Максютов сообщил, что среди экспертов нет сомнений в природном происхождении коронавирусной инфекции.

- В настоящее время на экспертном уровне нет сомнений в природном происхождении нового коронавируса, — сказал он в эфире телеканала "Россия 24".

Максютов добавил, что изменения в новом коронавирусе составляют 20% по сравнению с предыдущим вирусом. Если говорить об искусственном происхождении инфекции, то такая работа невозможна для человечества, отметил специалист.

Ранее Ринат Максютов сообщил, что вакцина "ЭпиВакКорона" эффективна против британского штамма коронавирусной инфекции. Он добавил, что в данный момент рассматривается необходимость модернизации препарата. По мнению Максютова, модернизация может потребоваться спустя годы по аналогии с вакцинацией против сезонного гриппа.