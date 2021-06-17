Путин оценил работу Псаки: Она молодая, сама чего-то путает Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин оценил работу пресс-секретаря Белого дома Дженнифер Псаки на саммите с Джо Байденом в Женеве.

«Она молодая, сама все время чего-то путает», – отметил глава государства во время беседы с выпускниками Высшей школы государственного управления.

По мнению Путина, ошибки Псаки связаны не с недостатком образования или плохой памятью, а потому, что она не заостряет внимание на вещах, кажущихся ей второстепенными. «Американцы считают, что нет ничего важнее кроме них самих. Ну такой стиль», – отметил президент.

Как писал сайт kp.ru, в феврале 2021 года пресс-секретарь Белого дома заявила, что Путин не является союзником Байдена.

Напомним, 16 июня 2021 состоялось главное политическое событие года – Владимир Путин лично встретился с Джо Байденом и обсудил будущее мира. После саммита двух президентов глава России пообщался с журналистами.