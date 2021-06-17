Депутаты Рады устроили драку из-за слов о необходимости «расстрелять ОПЗЖ». Фото: кадр из видео

Депутаты украинской Верховной Рады устроили потасовку при рассмотрении поправок к закону о реформе Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания. Конфликт начался после слов депутата от партии власти Никиты Потураева о необходимости «расстрелять «Оппозиционную платформу». Об этом в четверг, 17 июня, пишет издание РИА Новости.

- Здесь спрашивали, когда закончится эпоха бедности. Завершится она, когда восставший народ вытянет эту фракцию, совокупное состояние которой сопоставимо с годовым бюджетом нашей страны, и расстреляет, - заявил политик.

Это провокационное высказывание спровоцировало драку между представителями оппозиции и пропрезидентской партии «Слуга народа». После небольшого перерыва Никита Потураев принес свои изменения за неосторожные слова и заявил, что эта фраза «не была призывом к насильственным действиям».

При этом спикер украинского парламента Дмитрий Разумков призвал депутатов к сдержанности в высказываниях, отметив необходимость «думать, что и когда говорить».

После инцидента партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» потребовала отстранить Потураева от должности руководителя комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Рады. Кроме того, депутат оппозиционной партии Юрий Бойко заявил, что намерен подать в суд.