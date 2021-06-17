Мишустин: еще рано отменять меры борьбы с коронавирусом Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В настоящее время рано отменять меры борьбы с пандемией коронавирусной инфекции в России. Об этом в четверг, 17 июня, заявил глава кабинета министров страны Михаил Мишустин на совещании президиума координационного совета правительства по коронавирусу.

- Темпы роста заболевания коронавирусом в России очень высокие, еще рано отменять меры борьбы с коронавирусом, - отметил премьер-министр.

Глава российского правительства подчеркнул, что сейчас крайне важно наращивать темпы вакцинации от коронавирусной инфекции на территории страны.

Как ранее писал сайт kp.ru, по информации оперштаба по борьбе с эпидемией, за последние сутки на территории России было выявлено 14 057 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в стране заразились 5 264 047 человек. Лидером по заболеваемости остается Москва.