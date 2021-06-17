Попова: Россия столкнулась с циркуляцией новых штаммов коронавируса Фото: Иван МАКЕЕВ

Россия сумела не допустить третьей волны пандемии коронавирусной инфекции весной этого года, однако теперь страна столкнулась с циркуляцией новых штаммов заболевания. Об этом в четверг, 17 июня, заявил на совещании с правительством руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

- В последние две недели растет число инфицированных индийским штаммом коронавируса. Неизменным остается путь передачи вируса. А значит обычный набор инструментов защиты - широкий. Москва расширила перечень достаточно полно его использует. Новый инструмент, как иммунизация отдельных категорий населения - начинает использоваться в ситуации, которая угрожает большому количеству людей. Нужно защитить людей и работников, - подчеркнула она.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сказал, что динамика распространения COVID-19 стала неожиданностью для властей российской столицы, ведь 60% местных жителей имеют иммунитет к инфекции. По мнению градоначальника, рост заболеваемости связан с новыми штаммами коронавируса.

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