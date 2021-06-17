Умер Андрей Егоров, заслуженный артист России. Фото: официальный сайт Центрального академического театра Российской армии teatrarmii.ru

Умер Андрей Егоров, заслуженный артист России, актер Центрального академического театра Российской армии. Его не стало в возрасте 50 лет, сообщается в четверг, 17 июня, на официальном сайте театра.

- Сегодня на 51-ом году жизни скоропостижно скончался заслуженный артист России Андрей Павлович Егоров. Мы приносим глубокие соболезнования родным и близким Андрея Павловича. Для театра его уход — невосполнимая утрата, - говорится в сообщении.

Отмечается, что прощание с актером состоится 19 июня в 11:00, о месте прощания будет объявлено чуть позже.

Андрей Егоров родился в городе Михайловка Волгоградской области, в 1987 году поступил в Воронежский Государственный Институт Искусств, а после поступил в труппу Театра Армии.

В 1997 году состоялся громкий кинодебют Андрея Егорова в фильме «Время танцора». Через год за этот фильм артиста наградили премией «Золотой овен». В общей сложности Егоров исполнил более 20 ролей в Театре армии, а также снимался в фильмах и сериалах, таких как «Смерш», «Жених» и «Оптимисты».