Путин подписал указ о назначении выборов в Госдуму на 19 сентября 2021 Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин подписал указ о назначении выборов в Государственную думу восьмого созыва на 19 сентября текущего 2021 года. Об этом в четверг, 17 июня, говорится на официальном сайте Кремля, документ опубликовали на интернет-портале правовой информации.

Указ главы государства подписан в соответствии с частью второй статьи пятой ФЗ «О выборах депутатов Государственной думы Федерального собрания России».

- Постановляют назначить выборы депутатов Госдумы Российской Федерации нового созыва на 19 сентября 2021 государства. Настоящий указ вступает в силу со дня его официального опубликования, - говорится в тексте документа.

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер Владимир Путин пока что не принимал решения возглавить список партии «Единая Россия» на предстоящих выборах в нижнюю палату парламента.