В России появилось два новых православных праздника Фото: REUTERS

В России появилось два новых православных праздника: священный синод РПЦ сегодня признал общецерковными праздниками 6 июня и 21 октября в честь явления в Ярославле чудотворного образа Спаса Нерукотворного и Ташлинской иконы Божией Матери «Избавительница от бед». Об этом в четверг, 17 июня, говорится в журналах заседания синода, которые были опубликованы на официальном сайте Московской патриархии.

- Внести в общецерковный месяцеслов празднование 24 мая (6 июня) явления в Ярославле чудотворного образа Спаса Нерукотворного, а также празднование 8 (21) октября в честь иконы Божией Матери, - говорится в материалах.

Представители Московской патриархии объяснили, что в 1612 году Ярославль был охвачен эпидемией язвы. Распространение болезни, по их данным, прекратилась после общегородского крестного хода с иконой Спаса Нерукотворного. Продолжительное время икона была утраченной, но два года назад ее нашли в запасниках Ярославского художественного музея и передали в Спасо-Афанасьевский монастырь.

Православные верующие считают, что Ташлинская икона Божией Матери явилась в октябре 1917 года, а на месте ее явления забил источник. Святой образ с 1947 года находится в Свято-Троицком храме в Ташле.