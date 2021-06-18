В Некрасовке на металлобазе произошел пожар. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Некрасовке вспыхнул пожар на металлобазе. Об этом в четверг, 17 июня, сообщила пресс-служба МЧС России по Москве.

"17 июня 2021 года в 22:27 в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о возгорании по адресу 2-я Вольская, дом 34", – сказано в сообщении спасателей.

Огонь охватил 120 квадратных метров. Информации о пострадавших пока нет.

Позднее площадь пожара увеличилась до 300 квадратных метров, сообщил источник ТАСС. Также по его данным, на металлобазе есть тара с маслом, которая периодически взрывается.

Ранее сообщалось о пожаре административного здания на севере Москвы, где огонь охватил 200 квадратных метров. В здании находился ночной клуб с караоке.