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Общество18 июня 2021 2:50

В работе Телеграм произошел сбой 18 июня 2021 года

Отправка сообщение и обновление каналов не доступны
Анастасия РЫШКОВА
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Сбой в работе Телеграм 18 июня 2021 года.

Сбой в работе Телеграм 18 июня 2021 года.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В работе Телеграм 18 июня 2021 года произошел сбой. Пользователи жалуются на медленное соединение или вовсе его отсутствие. Обновление программы не помогает решить проблему сервиса.

Отправка сообщений, обновление ленты новостей не доступны по состоянию на 2.42 по мск.

Последний подобный сбой наблюдался у Телеграм 18 марта 2021 года. Программа отказывается работать при включении в России, Украине и Белоруссии, следует из данных на сайте, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах.

Больше всего жалоб поступает на невозможность подключения к мессенджеру (85%) и проблемы с отправкой сообщений (14%).