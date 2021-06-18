Эксперт объяснил, почему покупка долларов может оказаться выгодной

Курс доллар – рубль совсем недавно был около 75 – 77, а на этой неделе опускался ниже 72. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Начальник управления информационно-аналитического контента "БКС Мир инвестиций" Василий Карпунин рассказал, что покупка иностранной валюты сейчас может рассматриваться в качестве способа диверсифицировать портфель инвестиций и в качестве страховки от ряда рисков.

"Курс доллар – рубль совсем недавно был около 75 – 77, а на этой неделе опускался ниже 72. Однако это движение фундаментально оправданно и не говорит о перекупленности рубля", – сказал эксперт агентству "Прайм", но отметил, что полностью "убегать в валюту" не стоит.

Он отметил, что экстренных заявлений после российско-американского саммита в Женеве не было. Но сама встреча лидера США Джо Байдена и президента России Владимира Путина уже является сигналом о попытке сближения позиций и улучшения дипломатических отношений.

"Из курса рубля постепенно начал выходить геополитический дисконт. После саммита каких-то сдвигов в худшую сторону мы не видим. В это же время цены на нефть находятся стабильно выше 70 долларов, поддерживая национальную валюту", – сказал Карпунин.

Напомним, что 16 июня в Женеве прошла встреча Джо Байдена и Владимира Путина, на которой были обговорены пути улучшения двусторонних отношений, которые по оценке Москвы за всю историю не находились в более худшем состоянии.