Джо Байден преклонил колено перед активисткой BLM Фото: REUTERS

Президент Соединенных Штатов Джо Байден преклонил колено перед активисткой Black Lives Matter Опал Ли во время торжественной церемонии после подписания указа о признании федеральным праздником Дня освобождения рабов в стране, отмечаемый 19 июня.

- Сегодня мы провозглашаем 19 июня тем, что он должен быть - федеральным праздником. Праздником наряду с другими: Днем независимости, Днем труда, в честь военнослужащих, которые служили и погибали, — сказал Байден на церемонии.

Он отметил, что инициативу поддержали как демократы, так и республиканцы. Байден добавил, что "великие страны не игнорируют свои наиболее болезненные моменты". Также он преклонил колено перед активисткой BLM Опал Ли.

Ранее Владимир Путин, характеризуя протесты движения Black Lives Matter, заявил, что Россия сочувствует тому, что произошло в США, но не хочет, чтобы это произошло на территории.