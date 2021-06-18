В Москве открываются бесковидные рестораны - только для привитых

Эксперимент по созданию бесковидных ресторанов стартует в Москве с 19 июня. Фото: Иван МАКЕЕВ

Эксперимент по созданию бесковидных ресторанов, которые будут работать только для привитых от COVID-19 посетителей, стартует в Москве с субботы, 19 июня. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

«В ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент», - сообщил градоначальник в своем блоге в пятницу, 18 июня.

Собянин уточнил, что изначально в рамках данного эксперимента будет открыто полтора-два десятка подобных ресторанов. По его словам, данные меры необходимы для того, чтобы общепит мог продолжать работать, обеспечивая максимальную безопасность посетителей.

Согласно указу московского мэра, эксперимент пройдет с 19 по 29 июня. Рестораны смогут работать при условии наличия у посетителей сертификата о получении второго компонента вакцины от коронавирусной инфекции, подтверждаемого QR-кодом. Отмечается, что несовершеннолетние смогут посещать такие рестораны только с родителями или другими законными представителями, при наличии у них QR-кода.

При этом московские власти продлили до 29 июня ограничения на работу в ночное время баров, ресторанов и кафе. В соответствии с принятым указом, он не смогут обслуживать посетителей с 23:00 до 6:00.