Собянин предложил начать ревакцинацию в Москве

Сергей Собянин заявил о необходимости ревакцинации населения Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что начать ревакцинацию населения от коронавирусной инфекции жизненно необходимо.

Он отметил, что людям, которые прошли вакцинацию, не делают повторную прививку, а у них уже могли закончиться антитела.

- Я знаю об этой проблеме, и сам в порядке эксперимента недавно сделал ревакцинацию. Ведь я еще в прошлом мае до начала испытаний первым сделал прививку. Сейчас начать ревакцинацию – жизненно необходимо. Поэтому будем работать с правительством, чтобы они оперативно приняли решение по срокам и технологии, — написал он в своем блоге.

Ранее глава российского министерства здравоохранения Михаил Мурашко сообщил, что однокомпонентная вакцина от коронавирусной инфекции "Спутник Лайт" выйдет в оборот уже через полторы недели. Препарат, разработанный центром имени Гамалеи, будет использоваться для ревакцинации от заболевания.