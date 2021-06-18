Мурашко: у переболевших коронавирусом иммунитет сохраняется до 9 месяцев

Михаил Мурашко сообщил, что у переболевших коронавирусом сохраняется иммунитет до 9 месяцев Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил, что у переболевших коронавирусом сохраняется иммунитет к инфекции на протяжении девяти месяцев.

Министр назвал примерный срок сохранения у привившихся.

- Я сделал вакцину, у меня на сегодняшний день хороший титр антител. Но в принципе в течение шести месяцев гарантированно не нужно перепроверять. То есть вакцинированный человек имеет хороший протективный иммунитет, — сообщил Мурашко.

Он добавил, что у переболевших "неплохой" иммунитет держится на протяжении 9 месяцев. Сейчас подводятся статистические данные, о которых сообщат позже.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции и сохранить свою жизнь и здоровье близких – это задача каждого жителя России. В настоящее время наша с вами безопасность, как ни в какое другое время, зависит от каждого гражданина государства, отметил министр.