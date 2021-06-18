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В мире18 июня 2021 14:10

Конгрессмены США призвали Байдена пройти тест на умственные способности

В последние месяцы снижение умственных способностей президента и забывчивость американского лидера стали слишком заметными, считает бывший врач Белого дома
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Американские конгрессмены призвали Джо Байдена пройти тест на умственные способности

Американские конгрессмены призвали Джо Байдена пройти тест на умственные способности

Фото: REUTERS

Бывший врач Белого дома, конгрессмен Ронни Джексон призвал американского лидера Джо Байдена пройти когнитивный тест.

- Американский народ ... заслуживает знать, что он или она (президент) может осуществлять обязанности главы государства и верховного главнокомандующего ... Для того чтобы этого достичь, мы призываем вас немедленно пройти когнитивный тест, — гласит текст письма Джексона.

Письмо подписали 13 конгрессменов-республиканцев. Джексон отметил, что снижение умственных способностей президента и его забывчивость стали слишком заметными за последние 18 месяцев.

Ранее американский журналист Шон Хэннити в разговоре с Дональдом Трампом отметил, что иногда складывается впечатление, будто Байден во время выступления теряет ход мыслей, обрывает предложения на середине. Экс-президент в ответ посетовал, что ему крайне не нравится наблюдать за тем, как Байден запинается во время рядовых пресс-конференции, и тем более, когда это происходит в Женеве после встречи с Владимиром Путиным.