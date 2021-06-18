Попова: новые штаммы коронавируса не оказывают сильного влияния на эпидемический процесс

Анна Попова. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Новые штаммы коронавирусной инфекции не оказывают принципиального влияния на эпидемический процесс. Такое заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Даже новые штаммы вируса, которые мы сегодня выявляем, по сути не меняют принципиально эпидемиологии процесса. Передача вируса происходит точно так же, воздушно-капельным путем, эта инфекция остается респираторной инфекцией», - заявила глава Роспотребнадзора в ходе заседания ЦИК России.

Напомним, накануне директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что российскую вакцину от коронавирусной инфекции «Спутник V» не будут менять под индийский штамм. Как считает специалист, высокий титр антител необходимо поддерживать с помощью существующих препаратов. По его слова, наилучшей стратегией будет сделать прививку «Спутником V», а затем ревакцинироваться «Спутником Лайт».