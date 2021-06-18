Собянин: у 89,3% заболевших коронавирусом в Москве индийский штамм

Сергей Собянин Фото: Михаил ФРОЛОВ

Примерно у 89,3 процентов заболевших коронавирусной инфекцией в Москве индийский штамм. Такую статистику привел мэр столицы Сергей Собянин, отметив, что в городе по сути дела начинают «заново проходить эту историю с коронавирусом».

«Последние данные, которые мы получили, это 89,3% заболели коронавирусом мутированным, так называемая "дельта" - это индийский штамм», - сказал глава столицы с интервью Первому каналу.

Собянин отметил, что данный штамм быстрее распространяется, а также оказался более агрессивным по сравнению с другими. Как уточнил градоначальник, для защиты от мутировавшего штамма коронавируса уровень антител должен быть вдвое выше, чем от уханьского.

«По сути дела, мы заново начинаем проходить эту историю, причем с более тяжелыми последствиями», - отметил он.

Напомним, накануне ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев назвал индийский штамм одной из причин роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в России.

Как писал сайт kp.ru, в пятницу, 18 июня, в Москве зарегистрировали 9 056 случаев заболевания коронавирусной инфекции. Днем ранее Собянин назвал динамику распространения коронавируса в столице неожиданной, отметив, скорее всего, речь идет о столкновении с новыми штаммами.