Британцу грозит полгода тюрьмы за нарушение масочного режима в Сингапуре Фото: Иван МАКЕЕВ

Гражданину Великобритании грозит около шести месяцев тюремного заключения за нарушение масочного режима во время пандемии коронавируса на территории Сингапура. Об этом в пятницу, 18 июня, пишет издание Yorkshire Post.

Житель Йоркшира - 39-летний отец двоих детей Бенджамин Глинн – приехал из королевства в Сингапур для работы. Во время поездки в поезде по пути домой британец снял с лица защитную маску. Другой пассажир в тайне снял это на камеру, позже разместив ролик в соцсетях.

Местная полиция пришла к британцу домой и арестовала его уже на следующий день. Бенджамин Глинн провел два дня в камере предварительного заключения, прежде чем его выпустили под залог. Стражи правопорядка Сингапура обвинили мужчину в нарушении общественного порядка и заявили, что теперь его грозит лишение свободы на срок в шесть месяцев.

При этом офицеры предупредили Глинна, что до суда по делу может пройти целый год. Все это время британец не сможет вернуться на родину к семье, его паспорт конфисковали.

- Я понятия не имел, что кто-то вообще снимал в поезде. Теперь я застрял здесь и даже не знаю, когда будет суд, - сказал гражданин Великобритании.

В настоящее время помощь ему оказывает британское министерство иностранных дел и посольство королевства в Сингапуре.