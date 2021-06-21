СберМаркет рассказал, сколько стоит оборудование рабочего места дома Фото: Иван МАКЕЕВ

Аналитики онлайн-сервиса доставки товаров дом СберМаркет и маркетплейса СберМегаМаркет посчитали, сколько придется потратить работнику на оборудование рабочего места дома во время «удаленки».

- Если ваша продуктивность во время работы на дому страдает, воссоздать ту самую рабочую атмосферу «как в офисе» помогут правильно подобранная мебель, дополнительные элементы декора и зонирование пространства. Важно не относиться к этому небрежно, выбирая оптимальные для себя офисные атрибуты, - отметила руководитель по коммуникациям маркетплейса СберМегаМаркет Виктория Фролова.

На канцелярские и расходные товары офисному сотруднику необходимо потратить около 886 рублей – за эти деньги он сможет купить органайзер, ручки, степлер и скрепки, а также бумагу. Перекусы во время рабочего дня в виде сэндвичей, чая, кофе, бананов, орехов и воды работнику выйдут на 2 100 рублей.

На оборудование домашнего рабочего места необходимой мебелью уйдет примерно 16 349 рублей. В данную сумму аналитики включили офисные стол и кресло, стеллаж, лампу на стол, а также струйное МФУ.

Необходимым атрибутом работы для каждого офисного сотрудника является компьютер или ноутбук. Так, Apple Macbook 2020 года и беспроводная мышь этой компании обойдутся в 97 689 рублей. Ноутбук и мышь среднего ценового сегмента можно приобрести за 40 679 рублей, например, если выбрать технику от компаний ASUS и Logitech.

Таким образом, оборудовать рабочее место дома будет стоить около 117 024 рублей. За офисное место с техникой среднего сегмента нужно отдать 60 014 рублей.

Виктория Фролова добавила, что в минувшем году во время активного распространения коронавируса и перевода многих работников на «удаленку» маркетплейс фиксировал кратный рост спроса на товары для обустройства рабочего пространства в квартире.