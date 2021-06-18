Разработчик «Спутник V» оценил ситуацию с заболеваемостью ковидом в Москве Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель лаборатории механизмов популяционной изменчивости патогенных микроорганизмов центра им. Гамалеи Владимир Гущин, который является одним из разработчиков «Спутника V», объяснил взрывной рост заболеваемости коронавирусом в Москве.

Ученый уверен, что исправить ситуацию поможет активная вакцинация населения. Он отметил, что две минувшие волны не смогли сформировать коллективный иммунитет.

- Это некий феномен, который начинает работать только тогда, когда в популяции людей достигается такое количество переболевших или вакцинированных, когда мы можем рассчитывать на защиту от последующих вспышек, - цитирует слова Владимира Гущина Life.ru.

Гущин отметил, что в России у каждого есть возможность привиться. Только вакцинация позволит сформировать коллективный иммунитет.

А не прививаются люди потому из-за того, что, по его мнению, медики, плохо убеждают в необходимости.

- Поэтому большое количество людей, которые ранее перенесли заболевание, заболевают повторно. Мы видим, что у 40% нет антител. Поэтому это неудивительно, — подытожил Гущин.

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