В Раде зарегистрировали закон о разрыве дипотношений Украины с Белоруссией Фото: REUTERS

В украинской Верховной раде зарегистрировали проект постановления о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Белоруссией. Большую часть авторов законопроекта составляют депутаты от партии бывшего главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом в пятницу, 18 июня, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко.

- С момента принятия постановления прекратить все дипотношения с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политических заключенных. Проект уже зарегистрировали в парламенте. Белоруссия разрешила правоохранителям непризнанной ЛНР провести следственные действия с задержанным в Белоруссии Романом Протасевичем. Де-факто это означает признание так называемых ДНР и ЛНР и сотрудничество с террористами, - утверждает украинский парламентарий.

В законопроекте предлагается также отказаться признавать Александра Лукашенко президентом республики, а «белорусский режим» признать «представляющим угрозу безопасности в мире из-за сотрудничества с террористами». Постановление призывает страны мира ввести санкции против белорусского президента и его соратников.