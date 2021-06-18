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В мире18 июня 2021 17:18

В Раде зарегистрировали закон о разрыве дипотношений Украины с Белоруссией

Украинские политики намерены призвать страны ввести санкции против Лукашенко
Ксения АНУФРИЕВА
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В Раде зарегистрировали закон о разрыве дипотношений Украины с Белоруссией

В Раде зарегистрировали закон о разрыве дипотношений Украины с Белоруссией

Фото: REUTERS

В украинской Верховной раде зарегистрировали проект постановления о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Белоруссией. Большую часть авторов законопроекта составляют депутаты от партии бывшего главы государства Петра Порошенко «Европейская солидарность». Об этом в пятницу, 18 июня, сообщил депутат Рады Алексей Гончаренко.

- С момента принятия постановления прекратить все дипотношения с белорусским режимом, кроме как в вопросах беженцев и политических заключенных. Проект уже зарегистрировали в парламенте. Белоруссия разрешила правоохранителям непризнанной ЛНР провести следственные действия с задержанным в Белоруссии Романом Протасевичем. Де-факто это означает признание так называемых ДНР и ЛНР и сотрудничество с террористами, - утверждает украинский парламентарий.

В законопроекте предлагается также отказаться признавать Александра Лукашенко президентом республики, а «белорусский режим» признать «представляющим угрозу безопасности в мире из-за сотрудничества с террористами». Постановление призывает страны мира ввести санкции против белорусского президента и его соратников.