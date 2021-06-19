Число пострадавших в результате подтопления Ялты выросло до 11. Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число пострадавших в результате подтопления Ялты из-за сильных дождей в Крыму увеличилось до 11 человек.

"Пострадавших выявлено 11 человек. И один погибший", - сказала Павленко ТАСС глава администрации города Янина Павленко.

Она также рассказала, что более 300 человек эвакуированы и находятся в пунктах временного размещения, из-за дождей подтоплено более 70 домов. В городском округе волонтеры оказывают помощь нуждающимся в переселении.

Напомним, что циклон над Крымом с четверга стал причиной сильных ливней и усиления северо-западного ветра. В регионе объявлен режим ЧС. От циклона пострадали Керчь и соседние районы на востоке полуострова. Основной удар пришелся на Ялту. Там выпало более 135 мм осадков. Мэр города Янина Павленко рассказала, что подобная серьезная ситуация была в 1922 году, когда за сутки выпало более 190 мм осадков.