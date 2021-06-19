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Политика19 июня 2021 2:34

Белый дом назвал ерундой сообщения о приостановке военной помощи Украине

США к настоящему времени предоставили Киеву всю выделенную Конгрессом сумму в рамках оказания помощи в сфере безопасности
Анастасия РЫШКОВА
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Белый дом назвал ерундой сообщения о приостановке военной помощи Украине.

Белый дом назвал ерундой сообщения о приостановке военной помощи Украине.

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки прокомментировала информацию, ранее появившуюся в издании Politico, о том, что Вашингтон приостанавливает военную помощь Украине. Она назвала эту информацию ерундой и абсурдом.

- Только на прошлой неделе - в преддверии саммита США - Россия - мы предоставили пакет помощи в сфере безопасности объемом $150 млн, включая помощь летального характера. В настоящее время мы предоставили всю сумму, выделенную Конгрессом [США] в рамках инициативы по оказанию помощи Украине в сфере безопасности, - отметила Псаки. При этом пресс-секретарь Белого дома не назвала сумму, о которой идет речь.

Напомним, Вашингтон с 2014 года предоставили Украине в общей сложности более 4,6 миллиарда долларов. Средства в основном были выделены Соединенными Штатами в виде помощи по линии безопасности, а также на борьбу с пандемией коронавирусной инфекции. Также были предоставлены три гарантии по суверенным займам на $1 миллиард.