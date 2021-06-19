Четыре человека погибли при крушении самолета в Кемеровской области Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Кемеровской области потерпел крушение самолет L-410 со спортсменами-парашютистами на борту. В результате авиакатастрофы погибли минимум четыре человека, по меньшей мере восемь человек пострадали. Об этом в субботу, 19 июня, сообщили представители Сибирского авиационного поисково-спасательного центра.

- Воздушное судно L-410 взлетел с аэродрома Танай и завалилось на левый борт. На борту самолета находилось 17 спортсменов-парашютистов. в результате погибли четыре человека, из них двое - пилоты. Еще восемь человек получили различной степени тяжести травмы, - цитирует сообщение агентство ТАСС.

По данным ЕДДС, в результате падения самолета L-410 пострадали 17 человек, четверо в тяжелом состоянии.

На борту находились экипаж и группа с парашютистами, инцидент произошел во время тренировочного полета. Некоторые пострадавшие в настоящее время находятся тяжёлом состоянии.

Аэродром «Танай» располагается в районе села Журавлево в Промышленновском районе Кемеровской области. На базе аэродрома работает Кузбасский парашютный центр, где проходит парашютно-десантная подготовка профессиональных парашютистов и любителей.