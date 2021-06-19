В Москве коечный фонд для пациентов с коронавирусом планируют нарастить до 24 тысяч Фото: Иван МАКЕЕВ

В Москве коечный фонд для лечения пациентов, зараженных коронавирусной инфекцией, планируют нарастить с 17 тысяч до 24 тысяч. Об этом в субботу, 19 июня, сообщила заместитель московского мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова в ходе беседы с журналистами.

Она отметила, что два дня назад Городская клиническая больница №15 имени Филатова была вновь полностью перепрофилирована для лечения пациентов, зараженных коронавирусом.

- К уже имеющимся на тот момент мощностям в медицинском учреждении было развернуто 1,6 тысячи дополнительных коек. Кроме того, зараженных начали принимать в родерах на территориях действующих коронавирусных стационаров. Сейчас в Москве развернуто почти 17 тысяч коек. В ближайшие две недели при необходимости фонд нарастим до 24 тысяч, - сообщила Анастасия Ракова.

Заммэра Москвы добавила, что в российской столице откроются новые обсерваторы, предназначенные для пациентов с легким течением коронавируса.