Лукашенко заявил о планах подвести белорусскую вакцину к будущему штамму коронавируса Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ

Белорусские ученые планируют подвести свою вакцину от коронавирусной инфекции к будущему штамму заболевания. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил президент республики Александр Лукашенко во время общения с коллективом 2-й городской детской клинической больницы в Минске.

- Мы не будем торопиться. В следующем году мы создадим свою вакцину, уже апробированную. Вирус мутирует, неизвестно, какой штамм вируса будет в будущем году. Свою вакцину мы хотим подвести как раз к новому штамму, который будет. Сегодня специалисты России заявляют, что 90% с лишним - индийский штамм, - напомнил глава государства.

Как писал сайт kp.ru, в начале мая Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии создана собственная вакцина от коронавирусной инфекции. При этом президент страны выразил свои сомнения в том, что существующие вакцины достаточно эффективны против новых мутаций вируса.