Путин: Привиться от коронавируса — лучше, чем болеть Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин призвал жителей страны пройти вакцинацию от коронавирусной инфекции. Об этом глава государства сказал в субботу, 19 июня, во время своего выступления на съезде партии «Единая Россия».

- Я еще раз напоминаю все, что привиться от коронавирусной инфекции - лучше, чем болеть. Во всяком случае, такова позиция ведущих специалистов в нашей стране и во всем остальном мире, - подчеркнул российский лидер.

Глава государства подчеркнул, что находится в постоянном контакте со специалистами. По их мнению, последствия коронавирусной инфекции до сих пор изучаются, и еще предстоит выяснить, к чему ведет эта пандемия.

Владимир Путин сообщил, что на программу медицинской реабилитации в России выделят не менее 100 миллиардов рублей, основная часть данных средств будет предусмотрена на период до 2026 года.