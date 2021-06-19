Путин: регионам направят еще 50 миллиардов рублей на развитие общественного транспорта Фото: REUTERS

Власти России направят регионам государства дополнительные 50 миллиардов рублей на развитие общественного транспорта. Об этом в субботу, 19 июня, сообщил российский президент Владимир Путин во время своего выступления на съезде партии «Единая Россия».

- Что касается общественного транспорта, то тут кроме инфраструктурных кредитов, дополнительно направим российским регионам еще 50 миллиардов рублей. Эти средства необходимы для проектов по развитию и модернизации общественного транспорта. Заодно поддержим и промышленность в субъектах, - отметил Владимир Путин.

Как сообщал сайт kp.ru, по словам президента России, в государстве необходимо повсеместно развернуть строительство дорог, коммунальных сетей и других инфраструктурных объектов. На съезде партии президент предложил продлить программу инфраструктурных кредитов для регионов до 2026 года