ВОЗ заявила об окончании новой вспышки лихорадки Эбола в Гвинее Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила об окончании в Гвинее вспышки лихорадки Эбола, которая ранее унесла жизни 12 человек.

«Вспышка лихорадки Эбола, возникшая в Гвинее в середине февраля, сегодня признана завершенной», - говорится в сообщении ВОЗ.

Всего за период вспышки лихорадки власти Гвинее зарегистрировали 16 подтвержденных случаев заболевания и семь предполагаемых. 12 заразившихся скончались.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус поздравил страну и медицинских работников, помогавших сдержать вспышку вируса, отметив, что Гвинее удалось за четыре месяца сдержать распространение заболевания, в том числе, и благодаря вакцинам и предотвратить распространение вируса за пределы государства.

По данным главы Всемирной организации здравоохранения, от лихорадки Эбола были вакцинированы около 11 тысяч человек.