Ибрагим Раиси официально признан президентом Ирана

Ибрахим Раиси Фото: REUTERS

Председатель Верховного суда Ирана Ибрахим Раиси официально признан победителем на состоявшихся накануне в Исламской Республике президентских выборах. Об этом сообщил в субботу министр внутренних дел Ирана Абдольрезы Рахмани Фазли.

Согласно представленным данным, итоговая явка избирателей на президентских выборах составила 48,8 процента, всего проголосовали 28,9 миллиона человек, а Раиси набрал 17,9 миллиона голосов.

«Из 28 933 004 людей, принявших участие в тринадцатых президентских выборах, 17 926 345 голосов были отданы Эбрахиму Раиси», - заявил глава МВД республики.

Как писал сайт kp.ru, еще до официального объявления результатов голосования другой кандидат на пост иранского президента Мохсен Резаи и действующий глава государства Хасан Роухани поздравили главу судебной власти с победой на выборах.