В Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за аномальной жары 20 июня 2021 Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Гидрометцентр объявил оранжевый уровень погодной опасности в Москве из-за аномально высокой температуры в период с 12 до 20 часов в воскресенье, 20 июня.

«Оранжевый - погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», - говорится в заявлении.

Как уточняется, в период действия предупреждения, с 12 до 20 часов 20 июня, ожидается сильная жара с температурой воздуха от 30 до 32 градуса тепла, а в Подмосковье в этот период объявлен желтый уровень погодной опасности из-за жары с температурой воздуха 28-33 градуса.

Кроме того, в столице объявили «желтый» уровень опасности в период с 11:00 субботы, 19 июня, до 11:00 понедельника, 21 июня. Согласно прогнозам, в это время в городе ожидается температура от 29 до 30 градусов тепла.

«Погода в Москве потенциально опасна. Период предупреждения - с 11:00 19 июня до 11:00 21 июня. Очень высокая температура - 29-30 градусов», - говорится в сообщении Гидрометцентра.