Умер Феликс Ростоцкий, художник-постановщик фильма "Семнадцать мгновений весны"

Фото: Фонд Ростоцких "А зори здесь тихие"

В минувший понедельник, 14 июня, на 73 году жизни умер актер и художник-постановщик Феликс Ростоцкий. О смерти артиста сообщили в Фонде Ростоцких.

«14 июня 2021 года ушел из жизни Феликс Ростоцкий», - говорится на Facebook-странице Фонда Ростоцких.

В качестве художника-постановщика Феликс Ростоцкий работал над такими известными картинами, как «Семнадцать мгновений весны» (1973), «Кольца Альманзора» (1977), «Признать виновным» (1983), «Идеальное преступление» (1989), «Внимание! Всем постам...» (1985), а также «Сматывай удочки» (2004) и «Примадонна» (2005), и другими.

Актерскую игру Ростоцкого можно увидеть в фильмах «Русский счет» и «Амапола», «Кольцо Альманзора» и «Чужая игра», а также в картине «Семнадцать мгновений весны», где актер раскладывал спички за Штирлица – именно его рука появилась в кадре.