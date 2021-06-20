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В мире20 июня 2021 0:43

Водитель протаранил участников велогонки в США, шесть человек пострадали

Сам нарушитель тоже ранен, его госпитализировали
Источник:kp.ru
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В США в городе Шоу Лоу (штат Аризона) как минимум шесть человек пострадали в результате ДТП в субботу, 19 июня.

по данным телекомпании ABC, водитель пикапа сбил участников велогонки. Все пострадавшие госпитализированы, врачи оценивают их состояние как критическое.

Сам 35-летний автомобилист сбил велосипедистов во время гонки, после чего попытался скрыться с места происшествия. Однако во время преследования сотрудники полиции применили оружие и выстрелили в нарушителя. Теперь он тоже госпитализирован, его состояние оценивается как стабильное.