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В мире20 июня 2021 10:22

Трое детей были ранены при стрельбе на дне рождения в Торонто

Местная полиция сообщила, что дети не были целью злоумышленников
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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В Торонто трое детей были ранены при стрельбе

В Торонто трое детей были ранены при стрельбе

Фото: REUTERS

В канадском городе Торонто трое детей были ранены во время празднования дня рождения в результате стрельбы. Об этом сообщил Associated Press.

В результате четырех выстрелов были ранены два мальчика (11-летний и годовалый), 5-летняя девочка и один 23-летний мужчина.

Местная полиция не стала раскрывать информацию о подозреваемых, но отметила, что дети не были целью злоумышленников. Также нет информации и о состоянии раненых. Однако, согласно данным медиков, один из детей получил травмы опасные для жизни, другой незначительные повреждения, положение третьего оценивается как тяжелое.

Ранее в результате стрельбы в немецком городе Эспелькамп погибли два человека, сообщил представитель местной полиции. Были убиты мужчина и женщина. Первого застрелили рядом с жилым домом, вторую убили в ста метрах от него в переулке.