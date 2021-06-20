Трое детей были ранены при стрельбе на дне рождения в Торонто

В Торонто трое детей были ранены при стрельбе Фото: REUTERS

В канадском городе Торонто трое детей были ранены во время празднования дня рождения в результате стрельбы. Об этом сообщил Associated Press.

В результате четырех выстрелов были ранены два мальчика (11-летний и годовалый), 5-летняя девочка и один 23-летний мужчина.

Местная полиция не стала раскрывать информацию о подозреваемых, но отметила, что дети не были целью злоумышленников. Также нет информации и о состоянии раненых. Однако, согласно данным медиков, один из детей получил травмы опасные для жизни, другой незначительные повреждения, положение третьего оценивается как тяжелое.

Ранее в результате стрельбы в немецком городе Эспелькамп погибли два человека, сообщил представитель местной полиции. Были убиты мужчина и женщина. Первого застрелили рядом с жилым домом, вторую убили в ста метрах от него в переулке.