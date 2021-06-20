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Здоровье20 июня 2021 14:09

Гинцбург: "Спутник V" защищает от всех известных штаммов коронавируса

До этого специалист призвал привитых россиян избегать жары
Антон БЕСПАМЯТНЫХ
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Александр Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от всех известных штаммов коронавируса

Александр Гинцбург заявил, что "Спутник V" защищает от всех известных штаммов коронавируса

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург заявил, что российская вакцина от коронавируса "Спутник V" защищает от всех известных штаммов вируса.

- Антитела, которые получаются в результате использования "Спутника V", защищают от всех на сегодняшний день известных штаммов, начиная от британского, и кончая, соответственно, штаммом Дельта, индийским штаммом, — сообщил специалист в эфире телеканала "Россия 1".

Ранее Гинцбург призвал россиян, в том числе вакцинирующихся и тех, кто уже привился против коронавирусной инфекции, избегать перегрева в жару. На жаре перегрев, дискомфорт и излишнее потоотделение не способствуют не только вакцинации, но и общему состоянию человека, отметил эксперт. Специалист добавил, что противопоказаний для купания в водоемах после прививки нет, но лучше всего постараться избегать длительных заплывов.