Эльвира Набиуллина назвала неприемлемой практику навязывания страховок в банках

Эльвира Набиуллина Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина назвала неприемлемой практику банков навязывать клиентам страховки. Об этом она заявила в эксклюзивном интервью для kp.ru.

По ее словам, ЦБ уже предложили внести изменения в законодательство, чтобы отрегулировать этот момент.

- Это абсолютно неэтично. На эту тему мы с банками вели долгие дискуссии. Они обещали разработать внутренние стандарты этики по отношению к клиентам. Потому что клиентоориентированность должна быть реальной, а не формальной. Поскольку саморегулирование на банковском рынке не появилось, мы предложили внести изменения в законодательство, чтобы все это отрегулировать. Практику навязывания страховок мы считаем неприемлемой, - заявила Набиуллина.

При этом глава ЦБ выразила надежду, что на основе жестких правил в результате удастся сформировать у банков этические принципы.

Что касается страховки в ипотеке, то здесь есть обязательное страхование. И тут, по мнению Набиуллиной, это весьма оправданно.

- Когда банк дает большую сумму в долг, он хочет понимать, что его залог застрахован. Если с жильем что-то случится, то у банка возникают риски. Но это страхование сейчас действительно очень дорого стоит, из-за этого увеличивается стоимость самой ипотеки, - отметила Эльвира Набиуллина.

Причину такой дорогой страховки при выдаче ипотеки глава ЦБ связала с тем, что банки зачастую продают клиентам продукты своих же страховых компаний.

- Поэтому мы вышли с инициативой, чтобы это делалось за счет самих банков и показывалось в конечной стоимости кредита. Обсуждаем все нюансы с правительством. На наш взгляд, это нужно делать, - рассказала Набиуллина.

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