В Роскачестве рассказали, как бороться с шумом под окнами Фото: Андрей АБРАМОВ

Так называемый «закон тишины», который предлагает штрафовать соседей, шумящих в ночное время (с 23:00 до 7:00), на сумму до 150 тысяч рублей, ранее прошел первое чтение. Роскачество решило напомнить о действующих законах, которые также помогут сохранить тишину.

Во-первых, предельно допустимый уровень шума для квартиры и мест общего пользования в период с 7:00 до 23:00 составляет 55 децибел - звук, схожий по интенсивности с двигателем машины. В ночное время, с 23:00 до 7:00, этот уровень шума не может превышать 45 децибел, что сопоставимо с тихим разговором или шумом работающего холодильника, стиральной или посудомоечной машины.

Эти же правила распространяются и на придомовую территорию. В Роскачестве советуют, если соседи или иные граждане шумят под вашими окнами, обращайтесь в полицию, которая должна прибыть на место для проведения разъяснительной беседы, а, при необходимости, составления протокола.

Как уточняют в ведомстве, можно обращаться к участковому, который произведет те же действия. Отмечается, что на ваше обращение обязаны среагировать без дополнительных требований к вам.

Кроме того, на шумных соседей можно пожаловаться в ТСЖ или ЖЭК, где с ними должны будут провести разъяснительную беседу, но штрафовать эти организации не имеют права.

Также возможно обратиться в суд, собрав необходимые доказательства, например видеоматериалы с записью звука, а также показания свидетелей

Роскачество не рекомендует решать вопрос самостоятельно, в том числе угрожать шумным соседям, лезть в драку, писать оскорбительные записки, а также портить их имущество, поскольку в этом случае соседи могут заявить на вас в полицию, и вы сами окажитесь виновником.