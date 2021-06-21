Немцы раскритиковали Меркель за речь ко дню начала Великой Отечественной войны

Ангела Меркель Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Часть немецких пользователей Сети раскритиковала видеообращение канцлера Германии Ангелы Меркель, приуроченное ко дню начала Великой Отечественной войны.

Глава немецкого правительства в своей речи назвала эту дату поводом для стыда немцев и всей Германия, отметив, что сама признает свою ответственность за преступления, совершенные нацистским режимом. По ее словам, к этому относится и сохранение памяти о случившемся. Она также указала на необходимость сохранения диалога между Берлином и Москвой, обратив внимание на тесную историческую, межобщественную и экономическую связь между странами.

«Какое отношение имеют к этому мои внуки в возрасте 19 лет и 21 года? Абсолютно никакого. Перестаньте, наконец, постоянно напоминать про это данным поколениям», - написал один из немцев в комментарии под видео обращения канцлера, опубликованном в официальном аккаунте немецкого правительства в Facebook.

Другой пользователь поддержал эту идею. «В восьмидесятый раз... Я не виновата в том, что произошло за 40 лет до моего рождения», - отметил он.

Еще один немец заявил, что для него это такой же день, «как и любой другой», и ему «не стыдно». Как он отметил, все участники Второй мировой войны из его семьи уже умерли. «Мне приходилось слушать их истории десятилетиями. Как внук, я все это прошел и больше не думаю об этом», - подчеркнул он.

Некоторые пользователи выступили с критикой в адрес немецкого канцлера из-за текущих отношений Германии с Россией.

По словам одного из пользователей, Меркель несет значительную ответственность за плохие отношения с Москвой. «Стыд - нет, память - да. Нигде меня так тепло не принимали, как в России», - написал он.

«Вы, канцлер, как никто другой способствуете ухудшению отношений с Россией», - добавил другой.

«А как насчет походов крестоносцев? Стоит ли нам стыдиться этого? Мне стыдно за нынешнее отношение к России!», – поддержал их еще один из пользователей.