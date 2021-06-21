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Здоровье21 июня 2021 9:23

В Москве в июле 2021 начнется исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет

На данный момент идет набор добровольцев
Елена ГИЛЬМАНОВАЕлена ГИЛЬМАНОВА
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В Москве в июле 2021 начнется исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет

В Москве в июле 2021 начнется исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Москве в начале июля текущего года начнется исследование вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник V" среди подростков в возрасте от 12 до 17 лет. Об этом в понедельник, 21 июня, сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«В начале июля в столице начнется клиническое исследование вакцины "Спутник V" для подростков 12-17 лет», - сообщила заммэра, отметив, что на данный момент идет набор добровольцев.

Ракова уточнила, что, как и ранее в исследовании для граждан старше 18 лет, все будет проходить в три фазы – «по уже отработанной технологии». Как она сообщила, первая и вторая фазы исследования будут проходить на базе двух ведущих детских больниц столицы - Морозовской детской больницы и детской больницы им. З. А. Башляевой, а третья фаза пройдет в детских поликлиниках города Москвы.

Напомним, накануне Вирусолог призвал вакцинироваться переболевших коронавирусом, отметив, что это поможет увеличить защитные силы организма