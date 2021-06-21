Евросоюз продлил санкции против Крыма и Севастополя на год

ЕС продлил санкции против Крыма и Севастополя Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Евросоюзе приняли решение продлить санкции против Крыма и Севастополя. Новая дата - до 23 июня 2022 года.

- Сегодня Совет ЕС решил обновить еще на один год до 23 июня 2022 года санкции, введенные в ответ на незаконную аннексию Россией Крыма и Севастополя, — говорится в опубликованном ЕС заявление.

Отмечается, что решение вступит в силу после публикации в официальном журнале Евросоюза.

Рестрикции предполагают ограничение экономических отношений Евросоюза с этими российскими регионами. В частности, гражданам и предприятиям из ЕС запрещено импортировать продукцию из Крыма и Севастополя. Санкции также ограничивают торговлю, туризм и инвестиции в регион.

Ранее в Белом доме сообщили, что Соединенные Штаты продолжат вводить новые санкции в отношении российских компаний, причастных к проекту газопровода "Северный поток – 2". Кроме того, против РФ будут введены новые рестрикции в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, отметили в Вашингтоне.