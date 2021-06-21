Песков: принятие части санкций США против РФ не зависит от воли Байдена

Дмитрий Песков сообщил, что принятие части санкций США против РФ не зависит от воли Байдена Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщил, что в Москве знают о возможных санкциях США. Он отметил, что принятие части из них не зависит от воли американского лидера Джо Байдена.

- Мы знаем о возможных санкциях, которые кодифицированы. Дело в том, что некоторые санкции кодифицированы, и их введение уже даже не зависит от воли президента США, — сказал Песков.

В плане введения санкций Вашингтон одновременно демонстрирует постоянство и непредсказуемость, отметил официальный представитель Кремля. Москва же выступает за предсказуемость в отношениях с Соединенными Штатами.

Ранее в Белом доме сообщили, что Соединенные Штаты продолжат вводить новые санкции в отношении российских компаний, причастных к проекту газопровода "Северный поток – 2". Кроме того, против РФ будут введены новые рестрикции в связи с ситуацией вокруг блогера Алексея Навального, отметили в Вашингтоне.