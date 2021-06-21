Успеть за 48 часов: Михаил Дегтярев поставил жесткие сроки минсельхозу Хабаровского края

Михаил Дегтярев поручил чиновникам минсельхоза провести инвентаризацию мелиорационных систем. Фото: правительство Хабаровского края

В ходе аппаратного совещания, которое прошло сегодня, 21 июня, в правительстве Хабаровского края врио губернатора Михаил Дегтярев потребовал от регионального минсельхоза исполнения ранее поставленных задач.

Речь идет об инвентаризации инженерных сетей. 17 июня Президент Владимир Путин поставил ряд задач перед правительством Хабаровского края. Одним из основных моментов рабочей встречи стала проблема сокращения сельхозпроизводства, которое наблюдалось в крае в предыдущие годы. Основной причиной этому Михаил Дегтярев назвал запустение мелиоративной системы. Она была построена 40 лет назад и с тех пор находится в краевой собственности. Однако при передаче земель фермерам систему мелиорации им никто не отдавал. Как итог – аграрии постоянно сталкиваются с переувлажнением почвы.

Михаил Дегтярев поручил чиновникам минсельхоза провести инвентаризацию системы мелиорации и подготовить ее к передаче сельхозпроизводителям. Параллельно с этим специалистам ведомства необходимо было обратиться в федеральное министерство сельского хозяйства за субсидиями. Однако ни одна из задач выполнена не была.

- Принимайте меры. Слышали, что нужно сделать? Готово сегодня письмо на имя Президента? Готова инвентаризация систем мелиорации? У вас на все 48 часов, - поставил жесткие сроки Михаил Дегтярев.