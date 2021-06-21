Михаил Мурашко призвал переболевших и привившихся полгода назад пройти ревакцинацию от COVID-19 Фото: Алексей БУЛАТОВ

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал пройти ревакцинацию тех, кто переболел коронавирусной инфекцией или сделал прививку полгода назад и раньше. Министр отметил, что это необходимо из-за роста заболеваемости инфекцией в стране.

- Рост заболеваемости вовлекает большее количество регионов, на начальном этапе было около 30 регионов, сегодня мы видим, что фактически порядка 65 регионов, — отметил Мурашко.

Он также призвал усилить меры безопасности в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях, Ростове и других регионах страны с высокой плотностью населения.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что ревакцинация является неизбежной.Представитель Кремля заявил, что в вопросе ревакцинации от коронавируса важна не позиция президента, а мнение производителей и разработчиков вакцин, а также медиков.